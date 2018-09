(ANSA) - ROMA, 12 SET - I timori per la tempesta Florence attesa sulle coste Est degli Stati Uniti spinge il prezzo del petrolio con i contratti sul greggio Wti con scadenza ad ottobre che passano di mano a 69,98 dollari al barile (69,30 ieri sera a New York). In rialzo anche il Brent che avanza di 79,49 dollari