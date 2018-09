Messe Frankfurt,cresce post vendita auto

(ANSA) - FRANCOFORTE, 12 SET - Il settore dell'aftermarket automobilistico "è in continua crescita ed è anch'esso soggetto alle attuali dinamiche di digitalizzazione e interconnessione, che sono i temi che stiamo sviluppando nei convegni all'interno della fiera, per prepararci a queste nuove tecnologie che sconvolgeranno il futuro e il mercato". L'amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia, Donald Wich, fa il punto sulla venticinquesima edizione di Automechanika, la fiera internazionale di riferimento del settore del post vendita, inaugurata ieri a Francoforte.

"È la più grande Automechanika di tutti i tempi con oltre 5.000 espositori e ci auguriamo anche per i visitatori che, secondo i dati del primo giorno, sono già in crescita rispetto all'edizione precedente", spiega Wich, sottolineando che "gli espositori italiani sono i più rappresentati dopo quelli tedeschi e quest'anno hanno toccato il record con oltre 500 aziende presenti".