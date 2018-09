Borsa: Milano sale con Ferragamo e Fca

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Prevalgono gli acquisti in Piazza Affari nei primi minuti di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,12% a 20.878 punti. In particolare salgono Ferragamo (+5%), Fca (+2,92%), spinta dalla raccomandazione 'outperform' degli analisti di Exane Bnp e Ferrari (+1,49%), che ha firmato ieri un accordo preventivo di Patent Box con il Fisco italiano. Bene Buzzi (+1,31%) e Brembo (+0,54%), deboli invee Tim (-1,5%) insieme ai bancari Unicredit (-1,29%), Intesa (-1,22%), Bper (-0,95%) e Banco Bpm (-0,93%), con lo spread Btp/Bund in rialzo a 253,7 punti secondo la piattofrma di Bloomberg. Tra i titoli a minor capitalizzazione nuovo allungo di Bim (+13,33%), prese di beneficio invece sulla Juventus (-2,17%) dopo aver toccato nuovi massimi.