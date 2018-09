Borsa: Europa sale, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Indici positivi per le principali borse europee, in coerenza con i futures Usa, in vista del Beige Book della Fed, atteso in serata, e alla vigilia del direttivo della Bce. Parigi (+0,72%) è la migliore seguita da Francoforte (+0,43%), Milano (+0,4%), Londra (+0,14%) e Madrid (+0,02%). In calo oltre le stime (-1,3%) la produzione industriale italiana a luglio mentre il dato dell'Ue è atteso per le 11, insieme alla disoccupazione italiana. Dagli Usa sono in arrivo invece le richieste di mutui e il dato sull'inflazione in agosto. In luce gli Aeroporti di Parigi (+2,99%), con scambi tripli rispetto alla norma, Fca (+3,21%), dopo la raccomandazione 'outperform' degli analisti di Exane Bnp e in attesa della cessione di magneti Marelli a Kkr. In campo automobilistico bene anche Peugeot (+2,7%), spinta dagli analisti di Exane insieme a Renault (+0,94%), mentre a Madrid il bancario Bbva (-5,19%) sconta la forte esposizione in Turchia.