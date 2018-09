Borsa: Europa positiva dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Borse europee positive dopo l'apertura debole di Wall Street. Gli investitori sono intanto in attesa del Beige Book della Fed, atteso in serata, e del direttivo della Bce, in programma domani. Parigi sale dello 0,7%, Londra dello 0,4%, Francoforte dello 0,2%. Piatta Madrid, mentre Milano è in risalita e guadagna lo 0,2%, dopo un finale di mattinata in netto peggioramento per le indiscrezioni sulle tensioni che ci sarebbero fra M5S e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in tema di reddito di cittadinanza.