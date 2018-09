Borsa: Asia in calo, Tokyo -0,27%

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Decimo calo consecutivo per le principali borse di Asia e Pacifico, alle prese con le tensioni commerciali tra Cina e Usa, con il dollaro in rialzo e con la debolezza dell'economia cinese. Tokyo ha ceduto lo 0,27%, Taiwan lo 0,28%, Seul lo 0,05% e Sidney lo 0,06%. Fiacche Hong Kong (-0,04%) e Shanghai (-0,07%), ancora aperte insieme a Mumbai (+0,33%), unica a crescere. Positivi invece i futures sull'Europa e su Wall Street in vista degli appuntamenti con le banche centrali. In particolare oggi è atteso il Beige Book della Fed, seguito dal direttivo della Bce di domani, e, all'inizio della prossima settimana, dal Comitato Federale della Fed, con le previsioni economiche e un atteso rialzo dei tassi.

Nella mattinata sono in arrivo la produzione industriale italiana e nell'Ue, seguita dal tasso di disoccupazione relativo all'Italia, mentre dagli Usa sono attesi, oltre al già citato documento economico della Fed, le richieste di mutui e gli indici dei prezzi in diversi settori merceologici.