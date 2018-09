Feltrinelli studia apertura 6 nuovi Red

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Feltrinelli inaugura un nuovo spazio Red a Milano nel cuore di Brera e studia entro il 2020 l'apertura di 5-6 ulteriori bistrot librerie in altre città italiane.

"La strada di unire food e libro sta funzionando", afferma Claudio Baitelli, amministratore delegato di Fc retail, la società mista con Cir Food per lo sviluppo delle iniziative Feltrinelli nel settore, all'anteprima per la stampa del nuovo spazio - e stiamo valutando spazi in città diverse rispetto a quelle dove siamo già presenti". Al momento i Red - dove è centrale l'ospitalità con cibo, bevande e spazi liberi anche per cambiare la fruizione e l'approccio d'acquisto di libri e altri materiali culturali - sono cinque a Milano, uno a Roma e uno a Firenze. Il nuovo spazio milanese all'interno ricalca le vecchie case di ringhiera in 350 metri quadrati su due livelli, con 80 posti a sedere e 11mila titoli disponibili. Il menu è studiato come un piccolo libro, con piatti accompagnati da citazioni letterarie e ricette ispirate a famosi romanzi.