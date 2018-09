Borsa,Milano chiude in calo,giù Mediaset

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Piazza Affari ha ridotto il calo in chiusura (Ftse Mib -0,31%) tra scambi vivaci per 1,9 miliardi, ma inferiori ai 2,5 della vigilia, con prese di beneficio dopo un rialzo dell'indice di oltre il 2%. Vendite che hanno interessato sopratutto Mediaset (-3,33%) insieme alla controllata Mediaset Espana (-7,45%) dopo l'impennata dovuta a ipotesi di acquisto dell'intera quota di quest'ultima, smentite poi dal Biscione. Segno meno dopo un rally anche per Leonardo (-1,82%), Intesa (-1,59%), Banco Bpm (-1,54%) e Unicredit (-1,24%) con lo spread di nuovo sopra a 250 punti, secondo la piattaforma Bloomberg. Giù Carige (-3,33%) nell'ultimo giorno per comprare titoli utili in assemblea, più cauta invece Mps (-0,7%).

Colpo di reni finale per Atlantia (+1,36%), debole per l'intera seduta, lieve rialzo per Tim (+0,26%), che ha messo sul piatto oltre 91 milioni di euro per la gara da 2,48 miliardi del Mise per le frequenze 5G. Giornata nera per Astaldi (-1,82%), declassata da Moody's, arrivata a cedere oltre il 6%.