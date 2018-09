Borsa: Europa riduce calo, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Riducono il calo le Borse europee nel finale, con Milano (Ftse Mib -0,62%) in ultima posizione dietro a Londra (-0,52%) e Francoforte (-0,4%), mentre Madrid (-0,05%) e Parigi (-0,03%) sfiorano la parità, così come il Dow Jones (+0,04%) e il Nasdaq (-0,06%) di New York. Gli occhi degli investitori sono puntati sul Beige Book della Fed di domani, seguito il giorno successivo dal direttivo della Bce, e, tra lunedì 25 e martedì 26 settembre, dal Comitato Federale della Fed, con le previsioni economiche e un atteso rialzo dei tassi. Giù Mediaset (-3,48%) insieme a Mediaset Espana (-7,6%) dopo la corsa della vigilia, mentre ampliano il calo Unicredit e Intesa (-1,7% entrambe%), con lo spread in rialzo a 250,2 punti in base alla piattaforma di Bloomberg. Azzera il calo Astaldi (-0,08%), declassata da Moody's e gira al rialzo Atlantia (+0,09%). Sotto pressione ArcelorMittal (-2,78%) e Bayer (-2,6%).