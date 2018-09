Borsa: Europa fiacca, Milano -0,7%

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Borse europee ancora fiacche, con i future su Wall Street in rosso, in vista dei prossimi appuntamenti con le banche centrali. In particolare domani tocca alla Fed con il Beige Book, seguito giovedì dal direttivo della Bce, mentre l'analoga riunione della Fed è prevista per il prossimo 25 e 26 settembre. In quell'occasione sono attese le previsioni della Banca Centrale Usa sull'economia e una correzione al rialzo dei tassi. Milano (-0,7%) fa peggio di Londra (-0,66%), Francoforte (-0,64%), Madrid (-0,5%) e Parigi (-0,43%), mentre i futures Usa volgono al ribasso in attesa dei posti di lavoro vacanti di luglio, delle scorte e delle vendite all'ingrosso. Soffre in Piazza Affari Mediaset (-3,64%), colpita da prese di beneficio insieme a Mediaset Espana (-6,78%) dopo la corsa di ieri.