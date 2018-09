Borsa: Europa debole, Milano -0,9%

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Si confermano deboli le borse europee dopo l'avvio in calo di Wall Street, in vista soprattutto dei prossimi appuntamenti con le banche centrali.

Domani con il Beige Book della Fed, seguito il giorno successivo dal direttivo della Bce, e, tra lunedì 25 e martedì 26 settembre, dal Comitato Federale della Fed, con le previsioni economiche e un atteso rialzo dei tassi. Milano (-0,9%), colpita da prese di beneficio dopo il balzo della vigilia, si conferma in coda dietro Francoforte (-0,7%), Londra (-0,6%), Parigi (-0,5%) e Madrid (-0,4%). Meglio delle stime i posti di lavoro vacanti, le scorte e le vendite all'ingrosso negli Usa. Giù Mediaset (-3,64%), oggetto di realizzi insieme a Mediaset Espana (-8%) dopo la corsa di ieri.