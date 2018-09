Borsa: Asia piatta, Tokyo ok con Renesas

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa, mentre Tokyo ha corso (Nikkei 225 +1,3% finale) trainata dall'annuncio che Renesas ha rilevato la californiana Integrated device technology (Idt) per 6,7 miliardi di dollari, con il titolo del gruppo di semiconduttori giapponese che ha chiuso in rialzo di oltre il 4%.

Il listino nipponico ha beneficiato anche della debolezza dello yen, mentre le altre Borse dell'area senza spunti hanno chiuso attorno alla parità. Ancora qualche segnale di debolezza dai mercati cinesi, con Hong Kong che si muove nel finale in calo dello 0,4%, mentre Seul ha chiuso in ribasso dello 0,2% e Sidney in aumento dello 0,6%.

Leggermente positivi i futures sull'avvio dei listini europei.