Istat:sale spesa R&S 2016 a 23 mld

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Nel 2016 si stima che la spesa per Ricerca e Sviluppo sostenuta da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università è salita a 23,2 miliardi di euro, con un rialzo del 4,6% rispetto al 2015. E' quanto ha rilevato l'Istat precisando che l'incidenza percentuale sul Pil, pari all'1,38%, è in lieve crescita rispetto al 2015 quando si era attestata all'1,34%.

Alla spesa complessiva, precisa l'Istat, contribuiscono in particolare il settore delle imprese per il 60,8%, le università per il 24,2% e le istituzioni pubbliche per il 12,6%. Rispetto al 2015, inoltre, la spesa per R&S cresce del 9,3% per le imprese, resta stabile nelle istituzioni pubbliche, mentre flette nelle università (-1,0%) e, in misura ancora più marcata, nelle istituzioni private non profit (-18,6%).