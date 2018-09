Borsa: Europa positiva, Milano +2%

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Avvicinandosi a metà giornata i mercati azionari del Vecchio continente si sono portati in terreno lievemente positivo (Londra e Francoforte +0,1%, Parigi +0,2%), ma Madrid (+0,6%) e soprattutto Milano (+2%) segnano rialzi maggiori grazie all'allentamento della tensione sui titoli di Stato di riferimento (spread Btp/Bund a 251 punti).

In una giornata priva di dati macroeconomici di rilievo dagli Stati Uniti, in Piazza Affari prosegue la rimonta delle banche: Mediobanca sale del 7% a 9,28 euro, Mps del 6,7%, Intesa del 5%, Banco Bpm del 4,9%, Unicredit di quattro punti percentuali e mezzo. Negli altri settori, molto bene anche Leonardo (+4,8%) e Tim, che nel giorno del Cda cresce del 3,5% a 0,54 euro.

Piatte Atlantia (+0,5%) e Fca, che invece perde mezzo punto, in calo dell'1,9% Salvatore Ferragamo, del 3,2% Astaldi.