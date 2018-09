Borsa: Europa migliora, Milano +2,45%

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Migliorano gli indici di borsa europei sulla scia dei listini Usa (Dow Jones +0,3% e Nasdaq +0,1%). Milano (Ftse Mib +2,6%) è la migliore davanti a Madrid (+1,33%), Parigi (+0,66%), Francoforte (+0,38%) e Londra (+0,05%). In calo a 253 punti base lo spread Btp/Bund, con i rendimenti decennali al 2,93%, che favoriscono i bancari Intesa (+4,9%), Unicredit (+4,76%) ed Mps (+8,78%). In luce Mediaset Espana (+8,77%) su ipotesi di acquisto da parte di Mediaset (+3,84%) del 48% circa non ancora posseduto. Uno scenario smentito direttamente da un portavoce del Biscione. In luce Leonardo (+7,84%) dopo l'acquisto del 98,54% di Vitrociset, a scapito di Fincantieri (-0,64%). Il titolo è spinto anche dalle rassicurazioni dell'A.d Alessandro Profumo, fiducioso di trovare acquirenti alternativi per gli 8 Atr che non può più vendere all'Iran sotto embargo. Sugli scudi a Londra Rpc Group (+17,17%) attiva negli imballaggi, in trattativa preliminare con il fondo Apollo Global Management, interessato a rilevarla.