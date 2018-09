Borsa: Asia incerta, debole Cina su dazi

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico incerti nella prima giornata della settimana, con le Borse cinesi deboli soprattutto sui timori della guerra commerciale dei dazi innescata dagli Stati Uniti.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,3%, ma Shanghai cede nel finale un punto percentuale e Shenzhen l'1,5%. In evidente calo verso la conclusione degli scambi anche Hong Kong (-1,1%), mentre Seul si è mossa in leggera crescita in linea con Tokyo.

Piatta Sidney (-0,03% finale), così come i futures sull'avvio dei listini finanziari europei.