Beauty, India nuovo mercato per Italia

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Il mercato cosmetico indiano è in grande crescita e le aziende italiane del settore lo vedono come una nuova importante destinazione delle esportazioni. Cosmetica Italia affianca le aziende del settore per cogliere le potenzialità del nuovo appuntamento del format Cosmoprof proposto da UBM India e BolognaFiere, Cosmoprof India Preview.

La manifestazione debutta per la prima volta a Mumbai con l'anteprima che si svolge al Sahara Star Hotel il 10 e 11 settembre.

"Nel 2017 il mercato cosmetico indiano ha registrato un valore di oltre 11 miliardi di euro, collocandosi al sesto posto dopo grandi realtà consolidate come Europa, USA, Cina, Brasile e Giappone - ha commentato il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti - Ecco perché guardiamo con interesse all'anteprima di Cosmoprof India che si preannuncia come un evento da non perdere per il business to business in questo Paese".