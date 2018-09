Manovra: Tria, spero calo spread

(ANSA) - VIENNA, 8 SET - Il dato preciso dell'aggiustamento strutturale "non si può dare perché dipende dalla nuove stime sulla crescita che verranno dai dati intorno al 20 settembre dell'Istat. E' stato annunciato un rallentamento dell'economia all'inizio dell'estate, i nuovi dati che arrivano sono un po' più confortanti, ci sono stime che dipenderanno anche dall'andamento del tasso d'interesse nelle prossime settimane perché è chiaro che le stime fatte a luglio devono tener conto di quello che è successo in agosto": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria. "Speriamo - ha aggiunto - che chiarendo quali saranno i limiti del nostro bilancio, come è stato dichiarato da tutto il governo, la discesa dei tassi, cioè dello spread, continui come accaduto questa settimana e quindi questo consentirà di fare nuove stime".