Ilva:Calenda, Di Maio distorce parere

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "Chiaro ora perché Di Maio ha tenuto segreto il parere! L'Avvocatura conferma in pieno parere precedente su rilanci. Eccesso di potere ci sarebbe stato se non si fosse tenuto in conto interesse pubblico". Così l'ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda su twitter in merito al parere dell'Avvocatura di Stato su Ilva pubblicato sul sito del Mise.

"In un paese serio un Ministro che distorce un parere istituzionale si dimette" ha aggiunto l'ex ministro.