Dombrovskis,impegni Tria su buona strada

(ANSA) - VIENNA, 7 SET - Il ministro Tria "mi ha assicurato che il bilancio prevede un miglioramento del saldo strutturale e mette il debito su una traiettoria discendente, impegni che vanno nella giusta direzione": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, al termine dell'Ecofin e rispondendo a chi gli chiedeva che tipo di rassicurazioni abbia dato Tria. Dombrovskis ha spiegato che "le recenti reazioni del mercato" dimostrano che per l'Italia, "che ha il secondo debito più elevato" della zona euro, "è importante continuare con politiche economiche responsabili".

E il Mef in un tweet ha dichiarato: "Oggi a margine Ecofin a Vienna incontri bilaterali del ministro Tria con Dombrovskis e Moscovici su budget Italia. Clima cordiale, colloqui costruttivi. Linea condivisa: misure per crescita economica nel rispetto regole e miglioramento finanza pubblica".