Cina saluta Deutsche Bank, Hna in uscita

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Il conglomerato industriale cinese Hna, primo azionista di Deutsche Bank, ha deciso di vendere la sua quota nel gruppo bancario tedesco, alle prese con una complessa ristrutturazione e reduce da tre bilanci in rosso.

Hna, riporta l'agenzia Bloomberg confermando le indiscrezioni di Dow Jones, ha iniziato il processo di vendita su imput del governo che chiede al conglomerato di focalizzarsi sul business del trasporto aereo e sulle attività ad esso collegate. Non è ancora chiaro come e in quale arco di tempo Hna venderà la quota, superiore all'8% dei diritti di voto di Deutsche Bank, controllata attraverso una serie di derivati.

In Borsa il titolo, che è arrivato a perdere fino al 2,2%, cede lo l'1% a 9,66 euro, pesando su tutto il settore: l'indice di settore Dj Stoxx, che aveva aperto in rialzo dello 0,2%, cede lo 0,6%.