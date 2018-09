Borsa: Milano tiene con Tim, giù Pirelli

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Primi scambi in territorio lievemente positivo per Piazza Affari, che di qualche frazione appare la Borsa europea migliore in avvio: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1% con Tim che prova a confermare il rimbalzo di ieri e sale di un punto percentuale recuperando quota 0,53 euro.

Poco meglio fanno Moncler (+1,5%) e Carige (+1,1%) mentre rimane debole Pirelli, che l'1%. Tranquilla Exor dopo i conti (-0,4%) mentre tra i titoli a minore capitalizzazione sempre acquisti sulla Juventus, che sale di oltre due punti correggendo ancora il suo massimo storico. In calo dell'1% Saras dopo lo scivolone di ieri.