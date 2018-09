Borsa: Europa incerta, Milano frena

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Mercati azionari del Vecchio continente fiacchi nelle prime battute dell'ultima seduta della settimana: Londra e Milano cedono lo 0,2% dopo una partenza marginalmente positiva, mentre Francoforte e Parigi si muovono attorno alla parità, con gli operatori che sembrano attendere la diffusione nel primo pomeriggio dei dati macroeconomici dagli Stati Uniti.

In Piazza Affari, che osserva anche il calo delle tensione sui titoli di Stato italiani con lo spread Btp-Bund a 264 punti, Pirelli scende del 2% ed Exor è peggiorata rispetto all'avvio segnando un calo dell'1,6%. Qualche vendita dopo il rimbalzo di ieri anche su Atlantia, che ora cede l'1,6% a 17,8 euro.

Positiva invece Tim, in rialzo dell'1,3% mentre scivola Astaldi, in calo di quasi il 4%.