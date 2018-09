Borsa: Milano fiacca, bene Atlantia

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Finale di seduta con qualche vendita per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,27% a 20.527 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,24% a quota 22.763.

La Borsa di Milano, come gli altri listini europei, ha frenato nell'ultima ora di scambi guardando anche a Wall street e alle forti vendite sui gruppi dell'hi tech. Nel paniere principale di Piazza Affari, primi tentativi di ripresa per Atalantia, cresciuta del 5,5% finale a 18,1 euro dopo aver perso dal crollo del ponte Morandi oltre un quarto del proprio valore.

Bene anche Enel, salita del 2% dopo il 'buy' da parte degli analisti di Goldman Sachs, e Tim, che è risalita dell'1,1% a 0,52 euro. Deboli Luxottica, Mps e Pirelli, scesi di oltre due punti percentuali, scivolone del 3,3% per Saipem dopo la progressiva crescita degli ultimi mesi (da maggio il titolo ha guadagnato circa il 40%). Carige ha ceduto oltre il 4%, in calo del 13% finale Saras dopo che la famiglia Moratti ha completato il collocamento del 10% del capitale.