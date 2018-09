Borsa: Europa cauta, Milano sale a +0,7%

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Borse europee caute in scia al calo delle Piazze asiatiche mentre restano i timori per l'inasprirsi della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,17%. Tra le singole Piazze è piatta Londra (+0,01%) mentre Parigi segna un +0,2%. Sulla parità Francoforte (-0,01%). Passo più definito per Milano (Ftse Mib +0,7% a 20.726 punti) con gli acquisti che proseguono su Enel (+22%) che beneficia di ben 22 'buy' e Tim (+1,93%) con Vivendi che riaccende le tensioni e accusa Elliott di una gestione disastrosa. Bene anche Atlantia (+1,77%) con l'equal weight di Morgan Stanley che indica un prezzo obiettivo a 22 euro (attualmente 17 euro). Mentre Gilberto Benetton al Corsera dice che il disastro del ponte Morandi sarà un monito indelebile.

Intanto rialza la testa lo spread a 266 punti con il rendimento del decennale italiano che torna al 3%. Sul fronte dei cambi euro resta debole a 1,1640 dollari.