Atlantia: accelera in Borsa (+6%)

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Nuova corrente di acquisti su Atlantia in Borsa, dove risale dall'avvio della seduta: il titolo, che dal crollo del Ponte Morandi ha ceduto il 26%, è stato nuovamente bloccato in asta di volatilità, per rientrare in aumento del 6% a 18,2 euro, tra scambi comunque non eccezionali.

In mattinata il premier Giuseppe Conte ha usato parole caute sulla revoca della concessione e sulla nazionalizzazione della concessionaria, mentre in giornata l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e di Atlantia, Giovanni Castellucci, ha incontrato gli investitori in appuntamenti 'one to one' a Milano all'Italian infrastructure day di Borsa Italiana.