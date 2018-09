Borse: Asia in calo, scossone emergenti

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Segno negativo sulle Borse asiatiche mentre le pressioni sui mercati emergenti si intensificano e le tensioni commerciali persistono. Lo yen e il dollaro sono in calo. Deboli gli indici azionari in Giappone (-0,4%) e Australia (-0,9), Shanghai perde l'1,15% e Seul lo 0,98% ma più ripida la discesa nelle Filippine (-2,05%) e in Indonesia (-3,3%). L'inflazione nelle Filippine ha superato il 6% per la prima volta in nove anni ad agosto, unendosi alla Turchia. Non siamo ancora al contagio, commentano gli analisti ma prevedono ancora cali e guardano alla rupia indonesiana che oscillato al livello più basso dalla crisi finanziaria asiatica del 1998, mentre la rupia indiana si sta avvicinando a nuovi minimi storici. Il rand sudafricano è ai livelli più bassi in oltre due anni dopo che l'economia è crollata in recessione martedì.