Borsa: Europa in calo, teme contagio da crisi valute

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Le Borse europee si muovono in terreno negativo, sulla scia della chiusura debole dei mercati in Asia. Londra si posiziona a quota 7.457,86 in apertura, Parigi cede lo 0,39%, Francoforte lo 0,2% e Milano dopo aver oscillato è sulla parità (-0,07%).

Dopo il calo delle valute dei mercati emergenti, tra cui il peso argentino e la lira turca, le pressioni si stanno ora spostando verso i mercati azionari, a causa delle preoccupazioni su un possibile contagio più ampio. "Iniziano i timori per il possibile contagio al Brasile dalla situazione argentina" commenta un banchiere. "Al contrario, l'Italia, che è stata al centro dell'attenzione, sembra che si stia dirigendo verso uno scenario più calmo".