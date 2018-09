Borsa: Europa conferma calo con Ny

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Le Borse europee confermano il rosso con l'apertura di Wall Street in negativo. L'indice d'area Stoxx 600 perde quasi un punto percentuale con Parigi che lascia sul terreno l'1,46%, seguita da Francoforte (-1,23%). Flessioni più contenute per Londra (-0,74%) e Madrid (-0,48%). Tiene Milano con il Ftse Mib a +0,34%. Sul fronte dei cambi l'euro resta in calo sul dollaro a 1,15. Si lima lo spread tra btp a bund a 270 punti base con il rendimento decennale italiano al 3,051%. Una discesa che a Piazza Affari sostiene i bancari con Ubi in testa (+2,97%) anche con i giudizi positivi di Jp Morgan che ha alzato la raccomandazione a "overweight" da "neutral" . Sale poi Carige mentre è in atto la partita tra i soci sul nuovo consiglio in vista dell'assemblea del 20 settembre. Prosegue pesante Tim (-5,84%) con Exane che ha abbassato la raccomandazione da 'neutral' a 'underperform' e il prezzo obiettivo a 38 cent. Tra gli altri titoli bene Saipem (+2,09%) e Snam (+1,88%).