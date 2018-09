Spread sale, batte solo Russia e Brasile

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Sei mesi in rosso per lo spread italiano e non solo rispetto al Bund. Guardando al confronto temporale con gli altri big del mondo (dal Giappone alla Francia, dall'Australia alla Spagna), il rendimento dei titoli decennali italiani è aumentato rispetto a quello di quasi tutti, tranne Russia e Brasile. Meglio dell'Italia ha fatto anche la Grecia: il decennale greco ha guadagnato posizioni rispetto alla Russia e al Brasile, ma anche rispetto all'India e all'Italia.

Oggi il rendimento è al 4,41%, a 120 punti base dal 3,21% del Btp, 111 in meno rispetto a sei mesi fa.