Saipem cresce, copertura 92% guidance

(ANSA) - MILANO, 1 SET - Saipem si avvia a battere le aspettative del 2018. Dall'inizio dell'anno la società si è aggiudicata nuovi contratti per oltre 5 miliardi di euro ed ha raggiunto oltre il 92% della copertura sulla guidance 2018 che è pari a 8 miliardi di euro.

Il cambio di passo è stato premiato dalla Borsa con il titolo che dall'inizio dell'anno è cresciuto di oltre il 20% passando da 3,82 euro di gennaio ai 4,60 euro dell'ultima chiusura a Piazza Affari.

L'azienda, guidata da Stefano Cao dal 2015, è ancora in fase di cambiamento ed entro l'anno sarà operativa la nuova riorganizzazione che assicurerà alle divisioni la piena autonomia. Il core business rimane il settore legato all'oil&gas ma Saipem si è aperta alle rinnovabili, al decommissioning, alle infrastrutture e alla nuova frontiera dell'ingegneria concettuale, ovvero quella fase della progettazione in cui si prendono delle scelte strategiche per i progetti di ingegneria.