Juncker, persone hanno scelto, addio a ora solare e legale

"C'è stato un sondaggio pubblico, hanno risposto in milioni e c'è la volontà che l'orario estivo sarà quello usato tutto l'anno in futuro. Quindi sarà così". In un'intervista alla tv tedesca ZDF, il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, ha confermato la volontà di dire addio all'ora legale. "Le persone vogliono questo, stiamo facendo questo", ha aggiunto.

La proposta definitiva della Commissione Ue, ha quindi spiegato, arriverà oggi, poi la misura dovrà essere approvata successivamente dal Parlamento europeo e dai capi di Stato e di governo, il Consiglio europeo.(ANSA).