Borsa: Asia cauta in attesa mosse Trump

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Prevale ovunque la cautela e le borse asiatiche hanno andamenti misti in attesa del nuovo piano Trump sulla Cina. Poco scambiata Tokyo (-0,02%), Hong Kong sottoperforma (-0,93%), e Shanghai lascia lo 0,2% mentre Seul sale dello 0,67 per cento.

Lo yen giapponese è sceso dello 0,05% a 110,99 dollari, lo yuan offshore ha guadagnato lo 0,3 percento a 6,8453 per dollaro, l'euro è sceso dello 0,1 percento a 1,1664 dollari. Tra le materie prime il greggio è stabile, le quotazioni dell'oro sono salite dello 0,3% e quelle del rame sono scese dello 0,4 per cento.