Borsa:Europa riduce calo, Milano (-0,3%)

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Le Borse europee riducono il calo e guardano all'avvio di Wall Street con i futures americani in negativo. Gli investitori guardano con timore alla situazione in Argentina ed attendono sviluppi sul fronte commerciale in attesa degli esiti del dialogo tra Usa e Canada. Sul mercato valutario l'euro sul dollaro è a 1,1688 a Londra.

L'indice Stoxx 600 cede lo 0,3%. In rosso Madrid (-0,7%), Londra (-0,6%), Francoforte (-0,4%) e Parigi (-0,2%). Nel Vecchio continente proseguono in calo le tlc (-1,8%) con Iliad che lascia il 6%, i tecnologici (-0,6%) e la finanza (-0,5%).

Piazza Affari cede lo 0,3% dopo il collocamento di Btp per 6 miliardi con rendimento in crescita. In terreno negativo Tenaris (-2,5%), che risente delle vicende dell'Argentina, e le banche con Mps (-1,7%), Bper (-2%), Ubi e Banco Bpm (-0,4%) e Intesa (-0,3%). Soffre anche Tim (-1,8%), in linea con gli altri titolo europei delle Tlc. In rialzo Ferrari (+1,2%), Pirelli (+0,9%) e Brembo (+0,8%).