Borsa: Milano stabile, bene Ferrari

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Piazza Affari è stabile (Ftse Mib +0,04%) dopo un avvio poco mosso con il paniere principale contrastato. Da un lato corrono Ferrari (+1,73%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Hsbc. Seguono Prysmian e Cnh (+0,63%), mentre Mps (+2,31%) risale dai minimi e Carige (-1,08%) è oggetto di prese di beneficio. Cedono Mediobanca (-1,31%), Tim (-0,98%), Ubi (-0,71%) e Atlantia (-0,77%), il cui Cda si riunisce venerdì, insieme a quello della controllata Autostrade per mettere a punto la replica al ministero delle Infrastrutture, che ha avviato la procedura per la decadenza della concessione. Si muovono in controtendenza Astm (+0,12%), Autostrade Meridionali (+0,41%) ma non Sias (-0,42%). Sotto pressione, tra i titoli a minor capitalizzazione, Cucinelli (-6%) all'indomani dei conti semestrali e Alerion (-5,07%).

Riparte la Juventus (+4,79%) dopo il saliscendi degli ultimi due giorni, ancora deboli Roma (-1,63%) e Lazio (-0,54%).