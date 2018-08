Borsa: Milano chiude in rialzo con Fca

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana, coincidente con l'avvio del simposio della Fed di Jackson Hole, e il rilancio del presidente Jerome Powell di un prossimo "graduale rialzo dei tassi".

L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,65% a 20,471 punti, davanti agli altri listini europei, tra scambi sottili per 1,4 miliardi di euro di controvalore, che tradiscono un'attività ancora limitata nell'ultimo scorcio di ferie. In rialzo lo spread Btp/Bund a 278,9 punti e l'euro (+0,6%) a 1,16 dollari. In luce Fca (+3,25%), sull'onda lunga dell'interesse di Kkr per Magneti Marelli, e Carige (+2,25%), con la battaglia per il nuovo Cda entrata ormai nel vivo, dopo la decadenza sancita dalle ultime dimissioni di ieri e con 3 liste per il rinnovo già presentate e 2 in arrivo la mezzanotte di domenica.