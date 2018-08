Boccia: non dire fesserie su spread

(ANSA) - RIMINI, 24 AGO - "Ho visto che si mettono le mani avanti perché ci sarà un attacco e si chiede che il popolo sia vicino", ma sullo spread "non diciamo fesserie, perché ci aspetta un autunno difficile.". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, al Meeting di Rimini.

Gli investimenti dall'estero vengono pensati "a difesa dei soldi dei pensionati americani o per altri parametri", anche di guadagno, ma non ci sono "fondi di investimento che vogliono far cadere un governo: sono solo soldi", spiega Boccia.