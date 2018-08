Genova, numero verde Camere Commercio

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - E' partito il servizio di prima assistenza e orientamento alle imprese colpite, direttamente e indirettamente, dal crollo di ponte Morandi. Regione Liguria, Comune di Genova, Città metropolitana, Camera di commercio e Protezione civile lo hanno istituito con le associazioni di categoria genovesi che offrono assistenza gratuita a tutte le imprese, anche se non associate e forniranno nome e recapito di un referente. Inoltre la Regione ha istituito il numero verde 800681121, attivato presso la Camera di commercio, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Servirà a indirizzare le aziende verso i soggetti competenti in caso di problemi legati a provvedimenti, autorizzazioni, perimetrazioni o altri atti di competenza delle istituzioni locali. E gli addetti forniranno anche prime informazioni sulla modulistica per la segnalazione dei danni e sui tempi di trasmissione.