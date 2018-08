Borsa Milano fiacca con Unicredit e Tim

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Piazza Affari poco mossa dopo i primi scambi con il Ftse Mib che oscilla attorno alla parità (-0,02%). Sul listino principale arrancano Banca Generali (-0,85%) e Tim (-0,79%) mentre Unicredit (-1%) e Banco Bpm (-0,8%) soffrono maggiormente il contesto di debolezza del comparto bancario. Vendite anche su Mediobanca (-0,48%), con il Fatto Quotidiano che rilancia le indiscrezioni circa un interesse del fondo Elliott per Piazzetta Cuccia e le Generali (-0,34%). Fiacca Fca (-0,35%) dopo le indiscrezioni di un interesse di Kkr per Magneti Marelli. Resta debole Atlantia (-0,33%) nonostante il ministro Matteo Salvini, intervistato da Radio Rtl, abbia frenato sulla nazionalizzazione. Bene Tenaris (+2,4%), recupera Pirelli (+2%) dopo lo scivolone della vigila, in luce anche il lusso con Ferragamo (+1,8%) e Moncler (+0,8%).