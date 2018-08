Borsa: Europa debole, Milano maglia nera

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Le Borse europee proseguono deboli in attesa della pubblicazione dei verbali della Bce e dopo la Fed di ieri che ritiene appropriato un altro aumento dei tassi di interesse a breve. E sulle sfondo restano le preoccupazioni degli investitori per le tensioni commerciali dopo le nuove minacce di Donald Trump. E sul fronte monetario l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1579 a Londra.

Piatto l'indice d'area Stoxx 600 (+0,08%). Parigi (+0,14%) è l'unico listino in terreno positivo mentre è in calo Francoforte (-0,13%). Piatte Londra (-0,03%) e Madrid (-0,08%). Maglia nera per Piazza Affari (-0,5%) dove prosegue il calo di Tim e Italgas (-1,9%) e delle concessionarie autostradali con Astm (-2,4%), Sias (-1,6%), Atlantia (-0,4%) e Autostrade Meridionali (-0,3%).

A Milano soffrono anche gli istituti di credito con Mediobanca (-2,1%), Banca Generali (-1,7%), Unicredit (-1,6%), Intesa e Ubi (-1%). Svetta Ferragamo (+5%) mentre rimbalza Pirelli (+2,2%) dopo la performance negativa di ieri.