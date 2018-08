Borsa: Milano azzera rialzo con Pirelli

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Azzera il rialzo Piazza Affari a fine mattinata (Ftse Mib -0,11%), frenata da Pirelli (-4,19%), sulla scia del crollo di Continental, che ha tagliato le stime sul Mol di fine anno. Giù anche Brembo (-2,13%) ed Fca (-0,77%), colpite anche dalle minacce del presidente Usa Donald Trump di nuovi dazi sulle auto prodotte nell'Ue, mentre Ferrari (+1,15%) e Pininfarina (+6%), si muove in controtendenza. Gira in negativo Atlantia (-1,69%), il cui Cda si riunisce oggi a seguito di quello di Aspi, mentre proseguono le diverse ipotesi sul futuro della concessione autostradale. In calo anche la Sias (-1,62%) e la Astm (-0,55%) del Gruppo Gavio. Salgono invece UnipolSai (+1,64%), A2a (+1,54%), Ubi Banca (+1,12%) e Unicredit (+0,71%), debole Intesa (-0,62%), tiene invece Eni (+0,37%). Il rialzo dello Spread a 264 punti frena Poste (-1,81%) e Intesa (-0,56%).