Borsa: Milano +0,15%, sale Atlantia

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Piazza Affari si mantiene in territorio positivo (Ftse Mib +0,15%), spinta da Tim (+1,34%), Unipol (+1,3%), Bper (+1,08%) e Atlantia (+1%), al terzo rimbalzo dopo il crollo del ponte di Genova, che torna sopra quota 19 euro. Acquisti anche su Ferrari (+0,92%), mentre si muovono con più cautela Fca (+0,58%) e i bancari Unicredit (+0,44%), Banco Bpm (+0,34%) e Intesa (+0,22%) ad eccezione di Carige (-2,2%), con lo spread in calo a 262,9 punti, contro i 265 della chiusura di ieri. Il rialzo dell'euro sul dollaro ed il calo della lira su turca su entrambe le valute non aiuta Tenaris (-1,29%). Segno meno anche per Italgas (-1,36%), Snam (-0,7%) e Cnh (-0,59%), fiacca Mediaset (-0,3%), prese di beneficio su Saipem (-0,33%), dopo il balzo della vigilia. Tra i minori sprint di Pininfarina (+6,65%) e Tiscali (+4,3%).