Borsa: Europa conferma rialzo, Milano +1

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Le borse europee confermano il rialzo con Wall Street, con Milano in testa (+1,7%), seguita da Madrid (+1,28%), Parigi (+0,88%) e Francoforte (+0,75%), mentre Londra (-0,02%) resta al palo. Gli occhi degli investitori sono puntati sui verbali dell'ultimo comitato federale della Fed previsti per domani e sul simposio di Jackson Hole di venerdì e sabato, con i banchieri centrali di tutto il mondo ospiti della Federal Reserve. Sullo sfondo l'ipotesi di un rialzo dei tassi Usa in settembre, oltre che la ripresa dei negoziati tra Usa e Cina, mentre la lira turca cede l'1,3% sul dollaro e lo 0,7% sull'euro. Il ribasso dello spread a 261 punti base favorisce Ubi Banca (+4,13%), Poste Italiane (+3,32%), Intesa (+2,97%) e Unicredit (+2,63%) in Piazza Affari, insieme a Commerzbank (+2,83%), Ing (+2,33%) e Bbva 8+2,22%). Sprint di Saipem (+6,77%) con nuove commesse per 700 milioni, rimbalzo di Atlantia (+2,96%), nel giorno del Cda di Aspi e con le divisioni nel Governo sul ritiro della concessione.