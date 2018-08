Borsa: Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Borse asiatiche in rialzo con Cina e Stati Uniti che gli investitori che guardano con fiducia alla ripresa dei negoziati commerciali tra Cina e Usa. Si è in attesa anche di conoscere i verbali dell'ultimo comitato federale della Fed, anche dopo la posizione critica del presidente Trump sulla banca centrale. Si guarda anche a quanto potrà emergere dal simposio di Jackson Hole in programma nei prossimi giorni.

Tokyo ha concluso gli scambi poco variata (+0,09%). Lo yen tratta poco sopra quota 110 sul dollaro, e a un valore di 126,80 sull'euro. A mercati ancora aperti sono in rialzo Hong Kong (+0,5%), Shanghai (+1,3%), Shenzhen (+1,4%) e Seul (+1%) mentre Mumbai è piatta (-0,04%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito i dati sull'indebitamento pubblico e sugli ordini industriali.