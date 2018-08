Atlantia chiude in rialzo in Borsa

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Chiusura in rialzo per Atlantia in Piazza Affari, che è riuscita a mettere a segno un secondo rimbalzo dopo le grosse perdite seguite al crollo del ponte Morandi di Genova. Il titolo ha guadagnato il 2,52% a 18,9 euro nel giorno in cui si riunito per la prima volta dal disastro di Genova il Cda della controllata Autostrade. Gli investitori sembrano scommettere sulle divisioni all'interno del Governo per la revoca della concessione autostradale. Rialzi anche per Astm (+4,75%), Sias (+3,34%) e, parzialmente, per Autostrade Meridionali (+0,39%).