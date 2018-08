Borsa:Milano azzera rialzo,pesa Atlantia

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Piazza Affari azzera il rialzo e si porta in parità con la zavorra di Atlantia (-8,74%), che insieme ad Autostrade Meridionali (-5,19%), Astm (-3,13%) e Sias (-4,4%), sconta la decisione del Governo di sospendere la concessione autostradale ad Aspi a seguito del crollo del Viadotto Morandi di Genova. Accelera Fca (+2,48%) dopo 7 sedute in calo in concomitanza con la crisi della Turchia e corre Salini Impregilo (+3,68%), che ha ceduto le attività di Plant & Paving a gruppo Vinci per l'equivalente in dollari di 486,23 milioni di euro e ha vinto una nuova commessa per un'autostrada in California per l'equivalente di altri 353,94 milioni.

Positive Exor (+1,44%), Saipem (+1,41%) e Leonardo (+0,75%), debole invece Ferragamo (-0,84%). Contrastate la Roma (+1,37%), la Lazio (-2,74%) e la Juventus (-0,34%) dopo la prima di campionato.