Borsa: Europa sale, Milano in coda

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Si confermano in rialzo le principali Borse europee in attesa dei verbali dell'ultimo comitato federale della Fed, previsti tra due giorni, e del simposio di Jackson Hole di venerdì 24 e sabato 25 agosto. I mercati scommettono su una riduzione delle tensioni doganali tra Usa, Cina e Turchia, nel primo giorno in cui la Grecia si libera dei condizionamenti della Trojka. Positivi i futures Usa, con il dollaro stabile a 1,14 sull'euro e la lira turca in calo di oltre l'1% sia sul dollaro che sull'euro. In ulteriore calo lo Spread Btp/Bund, che scende a 276 punti. In testa alle principali piazze c'è Francoforte (+0,96%), seguita da Parigi (+0,66, Madrid (+0,5%) e Londra (+0,43%). In coda Milano, invariata, mentre salgono le sorvegliate speciali Atene (+0,98%) e Istanbul (+1,64). Si conferma peggior titolo europeo Atlantia (-9%), a cui il Governo intende revocare la concessione autostradale, mentre svettano il telefonico Altice (+3,05%) e la tedesca Bayer (+2,93%), raccomandata da Credit Suisse.