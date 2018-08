Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Borse europee positive a due giorni dai verbali dell'ultimo comitato federale della Fed, che riunisce i banchieri mondiali a Jackson Hole venerdì prossimo.

In attesa della ripresa dopo le ferie, i mercati riacquistano slancio, mostrando fiducia sulla possibilità che si riducano le tensioni mondiali sui dazi tra Usa, Cina e Turchia. Il dollaro si apprezza sull'euro e la lira turca appare in ripresa dell'1% sul dollaro e dell'1,6% sull'euro. In calo a 277,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo un avvio stabile a quota 280, nel giorno in cui la Grecia conclude il terzo e ultimo piano di aiuti internazionali. Francoforte guadagna lo 0,93%, Parigi lo 0,56%, Madrid lo 0,55% e Londra lo 0,43%, in linea con Piazza Affari (+0,42%). Bene anche Atene (+1,03%) e Istanbul (+1,29%). Sotto pressione Atlantia (-7,9%) che rischia di perdere la concessione autostradale, mentre a Londra cede il tecnologico Sage (-6,1%), penalizzato dagli analisti, e corre il gestore di cliniche Nmc (+5,67%) dopo la semestrale.