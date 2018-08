Atlantia:continua rimbalzo Borsa (+5,2%)

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Continua il rimbalzo in Borsa del titolo di Atlantia, la controllante di Autostrade per l'Italia, che guadagna il 5,2% a 19,23 euro dopo il tonfo di ieri di oltre il 22%. Ieri in serata il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato un'istruttoria su Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Il ribalzo non incide sui soci della operazione dalla holding italiana su Abertis: Acs, la società di costruzioni di Florentino Perez cede lo 0,4%. La controllata tedesca Hochtief, veicolo della Opa sul concessionario delle autostrade spagnolo, lascia sul campo lo 0,3%.