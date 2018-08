Borsa, Europa apre in rialzo, Milano giù

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Avvio positivo per le principali Borse europee, con l'eccezione di Piazza Affari, che ieri è rimasta chiusa per festività e non ha risentito della seduta negativa vissuta dai listini del Vecchio Continente. L'indice Ftse-100 di Londra sale dello 0,2% a 7.513 punti, il Dax di Francoforte dello 0,32% a 12.202 punti e il Cac-40 di Parigi dello 0,4% a 5.326 punti. Avvio invece negativo per Milano, con il Ftse Mib in flessione dello 0,52%.